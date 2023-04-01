Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами нового кліпу та представила пісню про зв'язок поколінь.

Як видно, новий кліп Ярослави представлений у національній тематиці та стилістиці з відповідними костюмами, вишиванкою та прикрасами. Судячи з кадрів, у зйомках кліпу взяло участь багато людей різних поколінь і серед них можна побачити одіозну Ірину Фаріон. Сама SLAVIA постала у кількох образах, серед яких образ справжньої українки з вишиванкою та масивним намистом.

У підписі до публікації Ярослава написала: "ПРЕМ’ЄРА. SLAVIA - "Сила Роду". Рід це енергія, сила, яка нас об‘єднує, духовний егрегор, який дає нам підтримку богів, а також наших предків. Посилання в шапці". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Славочка, це чудово. Як все вишукано".

"Найщиріші вітання з прем'єрою пісні! Ну дуже хороша пісня та виконання, аж до мурашок".

"Вітаю з прем'єрою. Яка гарна та сильна робота. Нехай побачить і почує весь світ".

"Ваші пісні вражають нас своєю красою та силою, вони надихають нас і допомагають гуртувати як націю".

"Яка пісня! Прекрасне виконання, дуже хороша робота! Молодець".

"Пісня сильна, кліп вище за всіх, атмосферно. Успіхів, молодець, на тебе чекає велике майбутнє".

"Вітаю з прем'єрою, нехай летить у світ".

"Вітаю! Бажаю мирного неба та виконання твоїх мрій".

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