На цей раз Маша Єфросиніна вирішила повеселитися перед основними зйомками і засвітилася в компанії колеги та гумориста Юрія Ткача. Втім, невеликий ролик із дурощами викликав суперечки в мережі – деякі не оцінили привід для веселощів ведучої.

Варто нагадати, що Єфросиніна не живе у Києві більше року разом із дітьми, а додому приїжджає на зйомки. Також вона займається своїм фондом допомоги постраждалим від дій Росії.

«Бьюті благерша, на яку ви заслужили 😂 Скоро нова #ЛігаСміха» - написала Єфросиніна під коротким відео.

У мережі почали міркувати, розкритикувавши Лігу Сміху:

«Напрочуд прекрасна ❤; У країні війна!! Купа придурків стрибатиме по сцені, майте совість!; Вона заробляє гроші та займатиметься своєю улюбленою справою. У мене також чоловіки на війні, але в мене є мозок; яка Ви зла!; Це я і моя спроба схуднути;

Щодо Ліги сміху – лише гумором і рятуємося; Ви гарна, Ліга сміху-відстій; Яка ліга сміху? Ви що? У країні – війна? Яка ліга сміху? Ліга сміху..коли під Бахмутом пекельні бої,на сцені будуть молоді ,призовного віку люди нести якусь фігню» - висловилися в мережі.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.