Як пише Politeka.net , Андрій Рибак - відомий український гуморист, який перед своєю участю у шоу "Холостячка" розійшовся зі своєю дівчиною. На проекті підкорити Ксенію Мішину гумористу не вдалося, адже головна героїня обрала переможцем Олександра Еллерта, друга Андрія. Тому після проекту Рибак знову повернувся до своєї коханої і навіть одружився нещодавно.

Не забуває Рибак і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Андрій показав, який злочин скоїв із самого ранку.

"Доброго ранку", - написав лаконічно гуморист, показуючи поліцейську.

"Який милий поліцейський", - написав Рибак на другому сторісі, показуючи планшет із єдинорогом у правоохоронці.

"Злочин і кара", - написав на останньому сторіс Рибак, демонструючи скрін Дії.

"Дякую, оплату прийнято до зарахування. Після оплати штрафу платіж протягом кількох днів буде на обробці. Після зарахування платежу Казначейською службою статус штрафу зміниться на "Закрито". Квитанцію про оплату ви завжди зможете знайти у детальній інформації про штраф", - було написано у скрині.

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