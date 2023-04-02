Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася кадрами з чергової поїздки потягом та поділилася враженнями. Втомлена, з мінімумом макіяжу та без укладки на фото Наталія Могилевська насолоджується мальовничими краєвидами за вікном.

"Я вже звикла подорожувати потягом. Для мене це набагато приємніше, ніж машиною. Адже літаків вже рік як нема. Наскільки красивими і затишними виглядають наші селища... Які пишні та дивовижні ліси. А які неймовірно красиві типові полтавські пейзажі! Поле і дві тополі… Така різна і така неповторна наша країна! Ще як Крим повернемо, то буде взагалі щастя!", — пише Могилевська.

У коментарях на публікацію співачки одразу відреагував режисер кліпмейкер Алан Бадоєв: "❤️ Краса", "Які очі😘".

Українці також підтримали Наталію Могилевську та засипали артистку компліментами:

"Так, з літака такої краси непобачити";

"Наталя, дякую, що ви з нами, ВДОМА! Ви справжня! Я була на Вашому концерті, емоції переповнювали";

"Так, Україна наша дивовижна. 😍🔥❤️ Я також мрію знову поїхати в Крим. Природа неймовірна, як і скрізь";

"Повернути Крим - мрія кожного 😍 І обов'язково повернемо, інакше бути не може".

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