Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танців зі зірками" Олена Шоптенко, яка з початку війни виїхала із сином до Австрії, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала відео із прямого ефіру, який провела з ментальним тренером.
Як виявилося, в цьому ефірі Олена порушила важливу тему – стосунків із собою та своєю внутрішньою дитиною. У кадрі хореограф з'явилася в дуже природному домашньому образі - на ній проста біла кофта, недбало укладене волосся і зовсім немає макіяжу, при цьому вона мило посміхається.
У підписі до публікації Шоптенко розповіла, про що розмовляла з фахівцем у цьому ефірі: "Вже 3-й прямий ефір із серії ефірів про стосунки з собою. Разом із ментальним тренером коучем розбиралися зі своїми внутрішніми дітьми та виявили, що вони впливають практично на все наші реакції у дорослому житті. Що з цим робити і чи можна змінити, обговорюємо у відео”.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Цікаво".
"Як я тебе кохаю".
"А якщо немає тата, що робити мамі?"
"Особливо дякую за Вашу українську".
"Дякую за небанальні теми".
"Багато порад. І багато чого захотілося обміркувати. Дякую".
"Багато мудрих порад".
"Така добра мила жінка, а ваше кохання з сином - це мега".
"Я вперше потрапила до вас на ефір".
"Просто гарненька".
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