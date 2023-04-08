Як пише Politeka.net, Софія Ротару – успішна українська співачка, яка кілька років тому стала Національною легендою України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася волонтерством, збираючи гроші на допомогу Україні. При цьому родина зірки встигла потрапити у скандал, адже її сина Руслана та онука Анатолія зловили на кордоні під час спроби незаконно перетнути її. Після цього зіркове сімейство тривалий час критикували.

Не забуває Софія Ротару і про Інстаграм, де не так часто, але все ж ділиться своєю творчістю та особистими кадрами. А цього разу після чергової довгої відсутності знаменитість вийшла на зв'язок в Інстаграм, привітавши українців зі святом.

"Вітаю вас зі святом Благовіщення", - написала артистка.

А до цього Ротару опублікувала посаду на підтримку України. Зірка це зробила за чотири дні після повномасштабного вторгнення.

"Незалежність і Свобода коштує дорого - це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України".

Ці факти розривають моє серце на частини!

Я у Києві!", - написала зірка.

Нагадаємо, фото Софії Ротару, яка підмітає вулиці, викликало бурхливу реакцію: у кожусі та штанях

А ще Politeka повідомляла, що син Софії Ротару зізнався як пройшов ювілей легендарної співачки.

Також Politeka писала, що онука Ротару схвилювала зовнішнім виглядом після ювілею бабусі: її батько вирішив відреагувати



