Українська актриса Ольга Сумська активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та вражає образами. 56-річна зірка намагається підбирати класичні вбрання, витончені костюми та вражає образами з акцентом на традиційний український стиль.

Цього разу Ольга підкорила миловидним чином у сукні з ніжно-бірюзовою вишивкою, доповнила образ яскравим малиновим вінком і акуратним укладанням. Макіяж з акцентом на очі, безліч намиста і простий букет тільки підкреслили її привабливість.

«З Вербною неділею, рідні! 🌿🙏🏻» - поділилася Сумська.

У мережі почали міркувати:

«Неймовірно гарна Жінка! Чарівна красуня!; Око не відірвати 😍; Вам дуже личать ці кольори; Яка ви гарна 😍; Боже, яке гарне фото! Можна розглядати годинник, кожну квіточку, кожну бусинку;

Боже, яка ти гарна! На цій фотографії просто красуня, рівних немає!; Вітаю ще святом, пані Оленько!; Жінка-весна!; Красуня україночка))!».

Також, за словами Ольги Сумської, вона з колегами знялася не в простому кліпі – вони також відвідали весілля українських захисників. Артистка встигла попозувати в традиційному вбранні і вразила молодим виглядом.

Нагадаємо, Єфросинину та Полякову несподівано похвалили за українську мову.

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