Відома українська актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95", показала свою поїздку з командою та колегами.

На цей раз артистка вирішила показати кілька яскравих кадрів із поїздки з колегами в рамках свого туру. Перед виступом Саліванчук блиснула не лише фото, а й зізналася, що здійснила маленьку культурну мрію.

За словами Ганни, головне мріяти так, щоб розуміти, що це реально, тоді частіше мрії збуватимуться. Саліванчук мріяла приїхати на могилу Шевченка, але раніше все ніяк не могла доїхати, то не було часу, то можливості.

"Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Стали вам поперек горла,

Мо**алі ї**чі.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отоді я

І лани і гори —

Все покину і полину

До самого бога

Молитися... А до того —

Я не знаю бога" - процитировала Анна один из стихов Т. Г. Шевченка.

Раніше артистка вирішила не лише нагадати, що скоро стане психологом, а й почала повчати українок. Саліванчук дала пораду шанувальницям щодо дітей, вона представила його в Інстаграм.

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