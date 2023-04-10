Популярна українська співачка та мама трьох дітей Анастасія Приходько, яка відома своїми скандальними заявами та висловлюваннями, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала миле домашнє фото з дітьми та чесно зізналася, кого вона любить більше.

На фотографії можна побачити старшу дочку Анастасії Нанну, яка прилягла та залипла у телефон. А поруч із нею сидить молодший брат Лука, він задумливо дивиться кудись у бік вікна. При цьому на передньому плані розляглася і спить собака сімейства.

У підписі до публікації Приходько зробила несподіване визнання про те, що наймолодшого сина Луку любить більше за інших: "Хочу сказати що любов до доньки, вона одна, до сина - інша! Чому в мене так я не знаю, але коли я бачу своїх синів, то я прям розтікаюсь, як та олія і нічого не можу зробити! Особливо, коли вони мене обліплюють, щось хочуть та посміхаються! А головне, напевно не можна так виділяти когось з діток, багато зараз налетять на мене типу всіх однаково треба любити і все таке інше, але я скажу відверто! Лука мій світ! Він найулюбленіший мій малюк! Життя моє! Мій кисень, вітер, солнце! Та остання любов на планеті! А у вас як з дітками? Є улюбленці, або бешкетники".

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