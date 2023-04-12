Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була учасницею "Голосу країни" у команді Святослава Вакарчука, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала в мережі чарівне фото та розповіла про успіх своєї пісні, яка стала саундтреком до мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

На новій фотографії Христина зображена в гарній локації з холодним синім освітленням. Перед камерою вона з'явилася в розкішній білій сукні цікавої текстури з відкритим декольте, яке підкреслило витончену фігуру та плечі. Волосся співачки елегантно укладене, а на її обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Соловій розповіла про успіх саундтреку, який написала до мультфільму "Мавка. Лісова пісня": "Я написала саундтрек "Forest Song" для @mavka.movie і зараз він в плейлисті EQUAL Global. Проєкт підтримує боротьбу жінок за рівні права в музичній індустрії. Щодня ми боремось за рівність та показуємо, що можемо бути першими. Можемо і будемо! Саундпродюсери: @jazzpavel, @themaneken. Thank you, EQUAL & Spotify @spotify. Рада бути частиною цього плейлиста, поруч з світовими зірками та нашими @kazka.band".

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