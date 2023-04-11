Юрій зізнався, що тоді для нього це було дуже болючим періодом, і він думав, що більше не зустрічатиметься з дівчатами.

Юрій Ткач, знаменита зірка "Кварталу 95", поділився в інтерв'ю подробицями свого особистого життя. У програмі "ЖВЛ" артист згадав своє перше, як він тоді вважав, справжнє кохання, яке тривало шість років, але закінчилося розривом відносин (щоб подивитися все інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця).

Однак молодша на вісім років танцівниця Вікторія змінила його думку. Артист закохався в неї з першого погляду і постійно хотів бути поряд із нею. "У мене вже повернувся вектор і я зрозумів, що таке справжнє кохання. Такі відчуття, що ти просто не можеш нічого зробити, у тебе щелепа тремтить, ти хочеш побачитися, просто навіть походити по колу", - згадав артист.

Зрештою Юрій уже дев'ять років одружується з Вікторією, разом вони виховують 8-річну доньку Єлизавету. Однак пара планує стати батьками вдруге та вже працює над цим.

Раніше дружина популярного українського коміка, актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, яка спочатку поїхала, а потім повернулася в Україну, ділиться публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно дружина артиста виклала чарівні кадри з донькою та поділилася совими переживаннями та емоціями.

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