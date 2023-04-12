Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій жіночий клуб та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри із ювілейного благодійного бранчу.

Як видно, Ілона була справжньою зіркою вечора, і сама із задоволенням спілкувалася із зірковими гостями та позувала для фотографій. Для вечора хореограф обрала розкішний образ – на ній елегантний білий костюм із світлою перламутровою блузою. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова зізналася, що класичні костюми в гардеробі надають їй впевненості в собі та рішучості: "Останнім часом, вдягаючи класичний костюм відчуваю себе більш впевненою і рішучою, відразу хочеться йти з високо піднятою головою на зустріч новим викликам! Дякую за образ для мого ювілейного заходу UWU. Як ви вважаєте, перше враження людина на вас справляє за зовнішнім виглядом чи під час спілкування?".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"На жаль, світ перекинувся і судять нас з вигляду. Прикро це, але може колись усе зміниться".

"Я захоплююся такими людьми, як ви. Стійкість, сила волі та впевненість у собі – це великий стимул рухатися вперед!"

"У вас добрий смак, завжди добре підібрані речі".

"Зовнішній вигляд швидше".

"Ілоно, аплодую стоячи Вашій такій важливій справі, яку ви робите! Ці благодійні зустрічі – як ковток свіжого повітря та можливість перезавантажитися з користю для себе та України".

"Ну тут зайві слова, просто біла чарівна принцеса".

Нагадаємо, "Поїхав дах, а я поїхала вже за ним": Великий з "Квартал 95" жорстко висміяв скандальну блогерку з Закарпаття.

Як повідомляла Politeka, Набрякле обличчя і зайва вага: Камінська з "НеАнгелів" перелякала фанатів змінами у зовнішності.

Також Politeka писала, що "Розлучення пішло на користь": "Холостяк" Добринін захопив українок новим стилем, з'явилося відео.