Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни почала працювати над репертуаром українською мовою, а нещодавно відіграла великий концерт із українською програмою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка порадувала фанатів приємною новиною.

Так, у своєму профілі Оля опублікувала відеоанонс зі свого концерту та повідомила, що телевізійну версію цього шоу можна побачити на її ютуб каналі. За словами співачки, багато людей, які не були особисто на великому концерті, просили її показати відеоверсію виступу. І вона це зробила, тепер кожен може переглянути цей концерт. Судячи з відео, глядачі почують не лише нові українські пісні артистки, а й старі хіти, перекладені українською мовою.

У підписі до публікації Полякова написала: "Дорогенькі, телеверсія нової концертої програми "Все буде добре" за вашими чисельними проханнями вже на моєму YouTube-каналі! Обов’язково подивіться, чекаю на ваші відгуки!Посилання залишила у шапці профілю".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Такі зворушливі та насичені були концерти".

"Просто світовий рівень вокалу, постановки. Щирість та справжня Полякова – просто вогонь! Щира подяка".

"Дякую вам за вашу роботу. Ви мені душу пожвавлюєте! Бажаю вам щастя".

"Олечко, ви вогонь! Україні дуже пощастило, що ми маємо таких людей, як Ви! Я вас дуже поважаю".

"Я в захваті, так круто, так душевно це було! І сльози, і радість, і сміх, і гордість і подяка - у цьому концерті відчулося все! Браво! Голос у Олі бомба!"

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