Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні", а також перемагала на "Масці" та була головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті зірка обрала переможцем Андрія Задворного, але у пари швидко припинилися стосунки. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Злата поділилася відео, де пародіювала запроданку Ані Лорак.
"Це нестерпно", - написала зірка, жартуючи над Лорак, яку зіграла з доларами замість очей.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ну що тут скажеш, сталося те, що сталося";
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Люди, схаменіться!": церкву підпалили у ніч на страстну п'ятницю, кадри з місця
"Це нове": росіяни змінили тактику ударів по Україні
Українцям подарували нове свято: що ще тепер відзначатиметься у квітні
"Кілька годин тому": трагічно обірвалося життя відомого українського політика
"Пам'ятаю колись люди говорили: «Ані Лорак вийшла заміж за турка, мовляв, для чого??? не могла Українця знайти і.т.д. Тепер її чоловік (колишній) турків підтримує Україну, а вона самі знаєте кого. Забув до чому я все це вів, одним словом тут має бути якась мораль цього всього”;
"Хто її тільки не тролює, та нехай живе собі у рішенні";
"Просто я була маленька. Але дякувати Богу, у нас і своїх талантів вистачає. Тобто адекватних серед талантів вистачає";
"Злато, чому я дивлюся на бюст, а не на долари)?".
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич влаштувала релакс та навчила українок корисній вправі.
А ще Politeka повідомляла, що Огневич насмішила українців відео із серії "у мережі, і в житті"
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич зізналася, як рік збирала гроші після обману шахраїв