Злата Огневич - відома українська співачка, яка посідала третє місце на "Євробаченні", а також перемагала на "Масці" та була головною героїнею шоу "Холостячка". На проекті зірка обрала переможцем Андрія Задворного, але у пари швидко припинилися стосунки. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Злата поділилася відео, де пародіювала запроданку Ані Лорак.

"Це нестерпно", - написала зірка, жартуючи над Лорак, яку зіграла з доларами замість очей.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну що тут скажеш, сталося те, що сталося";

"Пам'ятаю колись люди говорили: «Ані Лорак вийшла заміж за турка, мовляв, для чого??? не могла Українця знайти і.т.д. Тепер її чоловік (колишній) турків підтримує Україну, а вона самі знаєте кого. Забув до чому я все це вів, одним словом тут має бути якась мораль цього всього”;

"Хто її тільки не тролює, та нехай живе собі у рішенні";

"Просто я була маленька. Але дякувати Богу, у нас і своїх талантів вистачає. Тобто адекватних серед талантів вистачає";

"Злато, чому я дивлюся на бюст, а не на долари)?".

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