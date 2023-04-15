Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз артист опублікував нове фото у своєму стилі, а у підписі до нього запропонував українцям незвичайну акцію для допомоги військовим.

Як виявилося, Костя вирішив продати російську ракету, яка, на щастя, не вибухнула за донати. За словами артиста, для охочих взяти участь в акції потрібно скинути донат, а тому, хто найбільше скине, отримає цю ракету. До того ж, Melovin пообіцяв, що вручить цю "покупку" переможцю особисто.

У підписі до публікації виконавець розкрив усі подробиці своєї акції: "Друзі, я пропоную конвертувати лють у допомогу. Нагадую, що продаю поганську залізяку! Насправді, ця ракета щаслива, хоч і російська. Вона не вибухнула, хоча б мала. А тепер я її продаю, аби допомогти 112 бригаді (батальйон попросили не називати). І 24 ОШБ "Айдару". Одним треба гроші на авто, іншим - новий дрон. Кидайте донат на карту: 5169 3600 0449 2819. Все зібране, до копійки, поїде на фронт. А переможцю, який закинув найбільший донат, передам ракету особисто".

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