Ольга Цибульська, українська співачка, дала коментар про те, що відбувається з Дзідзьо – відомим українським артистом, її близьким другом та кумом.

Популярна українська співачка, телеведуча та блогерка Оля Цибульська , бажаючи заспокоїти шанувальників Дзідзьо, вирішила поділитися інформацією про те, чим займається її кум. В одному з епізодів програми "ЖВЛ" Цибульська захистила Дзідзьо від недоброзичливців.

За словами Цибульської, Дзідзьо не зник, як багато хто міг подумати. Співачка підтримує зв'язок із артистом і знає, що він робить у цей час.

"Він дзвонив мені минулого тижня, питав, як у мене справи, що нового у мене відбувається. Він все ще гастролює, збирає кошти, щоб допомогти Україні, і сподівається на перемогу", - розповіла співачка.

Цибульська також зазначила, що багато чоловіків багато говорять, але мало роблять. У той же час є й ті, хто робить добрі справи, але не хвалиться цим. Саме таким чоловіком, на думку співачки, є Дзідзьо.

"Серед чоловіків у шоу-бізнесі є ті, хто постійно базікає, але не виконує своїх обіцянок. Також є й ті, хто мовчать, але водночас тихо допомагають іншим людям", - зауважила Ольга.

Також зірка поділилася чарівним кадром, на якому показала свого батька та сина.

"Привітайте нашого ювіляра. Ми дуже тебе любимо, рідний! І твою дієтичну картоплю о 23:00, жарти та "все буде добре". Ми всі у тебе завжди і назавжди".

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