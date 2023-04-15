Катя Осадча – відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Осадча зайнялася допомогою у пошуку зниклих безвісти.
Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла, як готуватись до Великодня.
"Приготування до Великодня для мене це більше, ніж прямо до свята. Я захоплююсь нашими традиціями. Це коли збирається сім'я за розмальовкою писанок, коли вдома неймовірно тепло і пахне ваніллю, коли з вечора приготоване вбрання до церкви і коли з ранку після освячення вся родина за столом, а потім гості… Зараз, на жаль, не всі можуть бути з рідними, ми знаємо, що це тимчасово і ми зробимо все, щоб це найтепліше свято було знову, як колись, без тривог, без розлук, без сумуй, без туги", - написала зірка.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Царство Небесне Наталочці!": обірвалося життя знаменитої української акторки
Серед загиблих 2-річна дитина: окупанти напередодні Великодня вдарили по житлових будинках, кадри
"Ще небезпечніші за російські ракети": українців попередили про нову загрозу з боку рф
"Кілька годин тому": трагічно обірвалося життя відомого українського політика
"Як завжди, красиво та дуже вишукано";
"Слов'янськ. Люди теж готувалися...";
"У процесі підготовки дуже люблю цей період підготовки";
"Ніде у світі немає такого "духу свята" як у нас вдома. Ніде так не готуються, не печуть, не моляться. Хочеться миру та додому!".
Нагадаємо, Осадча відреагувала на заборону спортсменів виступати з росіян
А ще Politeka повідомляла, що Осадча зізналася, як ставиться до перенесення святкування Великодня.
Також Politeka писала, що Катя Осадча звернулася до українців у важливий день