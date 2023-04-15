Катя Осадча – відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зоряна пара, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Осадча зайнялася допомогою у пошуку зниклих безвісти.

Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка розповіла, як готуватись до Великодня.

"Приготування до Великодня для мене це більше, ніж прямо до свята. Я захоплююсь нашими традиціями. Це коли збирається сім'я за розмальовкою писанок, коли вдома неймовірно тепло і пахне ваніллю, коли з вечора приготоване вбрання до церкви і коли з ранку після освячення вся родина за столом, а потім гості… Зараз, на жаль, не всі можуть бути з рідними, ми знаємо, що це тимчасово і ми зробимо все, щоб це найтепліше свято було знову, як колись, без тривог, без розлук, без сумуй, без туги", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як завжди, красиво та дуже вишукано";

"Слов'янськ. Люди теж готувалися...";

"У процесі підготовки дуже люблю цей період підготовки";

"Ніде у світі немає такого "духу свята" як у нас вдома. Ніде так не готуються, не печуть, не моляться. Хочеться миру та додому!".

Нагадаємо, Осадча відреагувала на заборону спортсменів виступати з росіян

А ще Politeka повідомляла, що Осадча зізналася, як ставиться до перенесення святкування Великодня.

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