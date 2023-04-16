Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася чарівними кадрами, на яких похвалилась своїми пасочками.

Як видно, на нових фото Дашу зображено, тримаючи в руках деко з вишикуваними на ньому красивими ароматними пасочками. Перед камерою дівчина з'явилася в темному домашньому образі, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі немає макіяжу, лише щаслива посмішка.

За словами блогерки, вона сама займалася приготуванням святкової випічки, і витратила на це близько 10 години часу: "10 годин роботи і сил на нормальні фотки вже немає, але я щаслива. Ну, як вам?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Своїми ручками з любов'ю!"

"Чудові паски, такі ж, як і господиня".

"Все, після таких пасок можна вже заміж! Господиня! Справжня україночка!".

"Ну дуже добре. Молодець".

"Ви ще й господиня, а не тільки гарна картинка. Круто, пишаємося вами".

"Як гарно".

"Даша, як я вас розумію! У мене пішло на всі 7 годин".

"Краса! У всьому на цьому фото! Втомлена, щаслива, справжня".

"Клас. Можна рецепт будь ласка".

"Ви саме це все зробили?"

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