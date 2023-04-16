Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне відео з натяками.

Зважаючи на кадри, Олександр зі своїми друзями готують приємні "плюшки" для допомоги українським військовим. У ролику можна побачити жартівливі натяки на це, що все відео зроблено в жартівливому форматі. Сам Сашко з'явився у ролику в грайливому образі та яскравому синьому вбранні, він весело пританцьовує, поки на тлі звучить весняний хіт "Скоро вже буде Паска".

У підписі до публікації Еллер жартівливо і з натяками написав: "Скоро вже буде пасха… а потім новий випуск "го, дізнаємось"… а потім контрнаступ… Так що заказуйте м‘яско… потім знов велике будівництво… потім коронуємо В.О… котлети, курочка, ковбаска…".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Саша, нехай твої слова будуть пророчими. Нас чекає скільки всього довгоочікуваного та цікавого".

"Ваші слова до Бога!"

"Скоро будемо чекати на Перемогу! Захочеться обійняти всю нашу країну, жити мирно і щасливо".

"Я вже в очікуванні нового випуску! Буде те, чого ми ще не бачили у попередніх випусках. Дуже цікаво!"

"Веселих мирних свят".

"Гарний вийшов дизайн твого логотипу".

"Ось і дочекалися Великодня! Дуже хочеться побачити новий випуск, але все ж таки, найбільше бажання – якнайшвидше відсвяткувати Перемогу!".

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