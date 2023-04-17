Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото із сином-підлітком, який вже за зростом її перегнав.
Як видно, на нових фотографіях Ірина та її син Андрій відображені у гарних локаціях Абу-Дабі. Перед камерою щаслива мама-продюсер з'явилася у простих широких джинсах та вільній темній футболці, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Горова написала: "Мій дуже великий хлопчик". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Абу-Дабі. Emirates Palace. Чарівне місце".
"Схожий на маму".
"Коли це він так виріс?"
"Ого, як виріс і схуд".
"Зі світлим святом Великодня".
"Такий дорослий".
"Дуже хороший хлопчик народився".
"Дякую тобі, Ірино".
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