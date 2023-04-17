Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка активно розвиває свій бізнес та продюсує Надю Дорофєєву, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівні фото із сином-підлітком, який вже за зростом її перегнав.

Як видно, на нових фотографіях Ірина та її син Андрій відображені у гарних локаціях Абу-Дабі. Перед камерою щаслива мама-продюсер з'явилася у простих широких джинсах та вільній темній футболці, її волосся розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Горова написала: "Мій дуже великий хлопчик". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Абу-Дабі. Emirates Palace. Чарівне місце".

"Схожий на маму".

"Коли це він так виріс?"

"Ого, як виріс і схуд".

"Зі світлим святом Великодня".

"Такий дорослий".

"Дуже хороший хлопчик народився".

"Дякую тобі, Ірино".

Нагадаємо, "Як вам пасує українська мова": Лобода здивувала пронизливим виконанням нового хіта.

Як повідомляла Politeka, Володимир Остапчук поділився рецептом панкейків: "Дівчатка, ловіть...".

Також Politeka писала, що "Моя найкраща нагорода": Jerry Heil похвалилася вражаючим успіхом її музики за рік війни.