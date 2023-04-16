За словами популярної української актриси Ольги Сумської, кількість загиблих внаслідок вчорашнього обстрілу у Слов'янську продовжує зростати. Не можна ігнорувати такі трагедії і не можна забувати.

«Крім болю та ненависті в душі нічого не залишилося… -літній чоловік та 65-річна жінка. Таким чином, станом налічується вже 11 загиблих. Також зросла кількість поранених – до 23 людей.

Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи продовжуються… Світла пам'ять загиблим» – написала Ольга.

Шанувальники артистки також не були байдужі, висловивши свою думку:

«Не розумію, чого не виїхати! Навіщо ризикувати, ці ж тварини нікого не пошкодують. Дитині шкода…; Біль, ненависть, співчуття родичам загиблих… жах… Київ із Вами; Господи та коли все це скінчиться, коли всі вони підуть із нашої землі?;

Коли до них покарання небесне прийде до тих кацапських нелюдів; я навіть їх ненавидіти не можу, просто дияволи».

Також раніше Сумська додала, наразі найактуальніша тема реабілітації наших дітей під час цієї страшної війни. Тому актриса вирішила розповісти про один проект, який створений для лікування викликаних війною психотравм у дітей та їх адаптацією до нової реальності.

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