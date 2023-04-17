На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна поділилася однією з непростих історій серед жінок, які постраждали від дій окупантів. Ведуча висловилася в Інстаграм, закликавши не забувати про те, що зараз відбувається у країні.
«Мій чоловік дуже любив шкіряні браслети. На одному із загиблих був такий же браслет, як у нього…» - один із висловлювань українки, яка втратила коханого.
За словами Єфросініної, немає слів, якими можна було б описати те, що переживають українські жінки. Те, що вони змушені переживати – пекло.
«На #Непохитна Мама нам доводиться діставати їх із найважчих станів і повертати до життя. Через нестримний біль, через річки сліз та горя, вони вчаться жити знову. Навчаються вірити в життя і в себе» - зізнається Марія.
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Одна з жінок висловилася про свій досвід, як важливо проходити реабілітацію:
«Зробила це заради доньки. Тепер розумію, наскільки правильно це рішення було. На першій зустрічі із психологом я весь час плакала. Я просто весь час плакала. А тепер можу посміхатись. Почала більше розуміти себе, свої реакції» - поділилася одна з постраждалих.
У мережі українки були зворушені прочитаним і звернулися до Марії:
«Яка важлива програма! Як можна приєднатися до цього проекту? Читаю та плачу; Тримайтеся, ця історія зачепила мене; Людям доводиться вчитися жити наново. Як це жахливо».
Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.