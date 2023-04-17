На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна поділилася однією з непростих історій серед жінок, які постраждали від дій окупантів. Ведуча висловилася в Інстаграм, закликавши не забувати про те, що зараз відбувається у країні.

«Мій чоловік дуже любив шкіряні браслети. На одному із загиблих був такий же браслет, як у нього…» - один із висловлювань українки, яка втратила коханого.

За словами Єфросініної, немає слів, якими можна було б описати те, що переживають українські жінки. Те, що вони змушені переживати – пекло.

«На #Непохитна Мама нам доводиться діставати їх із найважчих станів і повертати до життя. Через нестримний біль, через річки сліз та горя, вони вчаться жити знову. Навчаються вірити в життя і в себе» - зізнається Марія.

Одна з жінок висловилася про свій досвід, як важливо проходити реабілітацію:

«Зробила це заради доньки. Тепер розумію, наскільки правильно це рішення було. На першій зустрічі із психологом я весь час плакала. Я просто весь час плакала. А тепер можу посміхатись. Почала більше розуміти себе, свої реакції» - поділилася одна з постраждалих.

У мережі українки були зворушені прочитаним і звернулися до Марії:

«Яка важлива програма! Як можна приєднатися до цього проекту? Читаю та плачу; Тримайтеся, ця історія зачепила мене; Людям доводиться вчитися жити наново. Як це жахливо».

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Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.