Телеведуча Маша Єфросиніна відмовляється говорити про свою сестру Лізу Ющенка, яка живе в Росії, і вважає, що їй не потрібно виправдовуватися за її вибір. Незважаючи на це, ведуча була чесна, відповідаючи на запитання в інтерв'ю для LIGA.net , пов'язане з тим, чи повинна вона нести відповідальність за дії своєї сестри.

Єфросиніна наголосила, що вона не може відповідати за дії іншої людини, навіть якщо це її рідна сестра. Вона вважає, що вона може відповісти лише за своїх дітей та навіть не може гарантувати за вчинки своєї 20-річної доньки. Єфросиніна дивується, чому її критикують через дії її сестри, і не розуміє, чому отримує негативні коментарі на свою адресу.

"А як я можу нести відповідальність за дії жінки, якій 37 років, у якої своя сім'я, своїх двох дітей? Ну, звичайно, ні! Будь-яка розумна людина зрозуміє, що ні".

Таким чином, Маша Єфросиніна не вважає, що вона повинна нести відповідальність за дії своєї сестри, і не розуміє чому її критикують через це.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна поділилася думкою про те, що повномасштабна війна стерла "циклічність" між добрим і поганим.

Нагадаємо, Єфросиніна зізналася, чому не може часто спілкуватися з Поляковою.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.