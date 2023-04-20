Українська співачка Джамала зізналася, що для неї була повною несподіванкою цей сюрприз від ведучих.

Популярна українська співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016" Джамала активно виступає на благодійних концертах. Також знаменитість пише нові композиції та дає інтерв'ю. В рамках одного з них знаменитість заспівала пісню, яку для неї написав віртуальний інтелект. Відео з імпровізацією знаменитість поділилася в Інстаграм.

Українська співачка Джамала зізналася, що для неї була повною несподіванкою ця пропозиція від ведучих. У студії на неї чекав музикант, який зіграв на гітарі. Тим часом ведучий Тимур Мірошниченко взяв трубу і заводив ритм композиції.

Його співведуча тримала текст пісні, яку для переможниці пісенного конкурсу "Євробачення-2016" написав віртуальний інтелект.

"Розповіли про Ши (штучний інтелект), згадали про наші перемоги на Євробаченні. Але, пропустили додати, що я маю зараз придумати пісню і заспівати її, а так званий штучний інтелект склав лише слова. А я сиджу і чекаю, що зараз просто почне грати якась пісня. У результаті вийшло 100 зі 100, абсолютний експронт!", - поділилася Джамала.

У коментарях користувачі мережі захопилися імпровізацією та похвалили артистку: "У мене досі ця пісня в голові! Треба випускати, Джа! Було дуже круто!", "Особливо останні рядки, де Україна переможе у четверте на Євробаченні", "Ось що означає талановита людина, круто вийшло".

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