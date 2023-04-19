Світлана Тарабарова , яка вже має двох дітей, розповіла про народження дитини. Зірка поділилася відповідними кадрами у своєму Інстаграмі, захопивши українців.

"Доченько, як ми на тебе чекали) Ти прийшла в цей світ у найважчі часи нашої історії.

Але ми дуже мріємо, щоб ти росла у світі, а слово війна ти чула лише на уроках історії... Виростай здорова, щаслива, у коханні. Твої безмежно стомлені, але так само безмежно щасливі батьки. 19.04.23. 3.830. 54см. Дякую всім за те, що ви з нами", - написала Тарабарова.

Дружина Григорія Решетника Христина відразу ж привітала артистку: "Ура! Тільки вчора говорили з тобою, що ось-ось. і ось вона - маленька красуня вже на руках, неймовірне щастя! Вітаємо та бажаємо доброї долі".

Лілія Ребрик теж прокоментувала публікацію: "Щастя!!! Життя перемагає! Ростіть щасливими!!!".

MamaRika також не змогла пройти повз щасливу новину: "Аааааааа!!!! Кіцюник, вітаємо! Ти героїня і велика розумничка!

Павло Зібров також опублікував свої привітання: "Мої щирі привітання! Миру, добра та міцного здоров'я! Обіймаю!".

Нагадаємо, Тарабарова з уламком міни в руках надривно звернулася до українців

А ще Politeka повідомляла, що Тарабарова на останньому місяці вагітності представила дуетну пісню-реквієм із Віталієм Козловським.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик відповіла на грубі коментарі, зачепивши Сумську та Астаф'єв



