Раміна Есхакзай , яка полягала у відносинах з Євгеном Проніним п'ять років і збиралася заміж, вирішила розійтися з нареченим. Про це повідомляє ЖВЛ у своєму Інстаграмі.
"Ми хочемо повідомити, що ми більше не пара. Останні п'ять років були найкращими та успішними в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою один одного. У наших відносинах не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде", - передали слова Раміни в блозі.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
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"Напевно, знову контракт закінчився як з Козловським";
"О, значить він скоро одружується! прикмета 100%";
"Це вже 2 офіційний наречений, якого вона покинула. Хлопці проходьте цю дівчину";
"Ну хто вона така щоб витрачати гроші і знімати її в ЖВЛ, вам просто нічого робити, вона ніхто і звати її ніяк. Хто її цінує і поважає ласкаво просимо на її сторінки в соціальних мережах, але не більше, вона ніяк не герой і на публічності не заслуговує";
"Вона доброго слова не варта. У шоу Холостяк знімалася, це був жах";
"Яка жалість. Красива пара, розумні, сучасні. Бажаю їм удачі".
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