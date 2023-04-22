Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни жила в Іспанії, а потім повернулася до України та почала знову виступати та брати участь у благодійних заходах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадри зі свого концерту у Житомирі.

Як виявилося, після невеликої відстрочки через хворобу, Настя таки вирушила у свій гастрольний тур Україною та вже відіграла концерт у Житомирі, який став справжнім святом для мешканців міста. На знімках можна побачити, що під час концерту Настя не лише співала, а й провела благодійний аукціон, як зараз роблять на подібних заходах.

У підписі до публікації Каменських поділилася своїми враженнями: "Вчора ми з вами на мить стали одним цілим. Відчули цілий спектр незабутніх емоцій! Житомир, дякую вам! Сьогодні у Луцьку продовжуємо співати разом та збирати кошти на допомогу Україні. Вдячна всім, хто приєднується до наших благодійних розіграшів. У кожному місті на вас чекають ексклюзивні та пам‘ятні призи".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото зірки:

"Дякую за такий неймовірний вечір! Чекаємо ще у Житомирі!".

"Настя, ви красуня".

"Дякую, це було круто. Ти неймовірна!".

"Завтра чекаємо на вас у Рівному!".

"Було круто".

"Несеться щастя містами України".

"Чекаємо у Рівному".

"Так тримати, красуня чарівна".

"Красуня".

"Настя, приїжджайте ще до Житомира".

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