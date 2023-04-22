Катя Репяхова , яка є дружиною Віктора Павлика та його менеджером, звернулася до українців із не втішною новиною. Блогерка опублікувала нові сториси в Інстаграм, де розповіла про відміну концерту в Дніпрі.

"Мені боляче про це говорити, але маю. Концерт Віктора Павлика не пройде в Дніпрі 23.04. Не з нашої вини", - написала Катя.

"Дуже боляче мені про це говорити, але я маю це зробити. Не можу вдати, що нічого не відбувається, адже впевнена, що багато моїх фоловерів мали прийти на цей концерт. 23 квітня мав пройти великий сольний концерт Віктора Павлика і вчора нам сказали, що цей концерт не пройде, він не пройде не з нашої вини.Хлопці-музиканти, велика команда, водій автобуса мали якісь свої плани, звичайно вони їх відклали, щоб приїхати до Дніпра в суботу, але на жаль нам за три дні сказали, що концерт не пройде. Концертний директор намагалися докласти всіх зусиль, щоб цей концерт пройшов", - сказала Катя.

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"Організатори відмовилися проводити цей коцент 23 квітня. Віктор Павлик все одно приїде до нас, але, на жаль, без концерту. Нас сильно підвели і нашу велику команду", - написала на другому сторіс Репяхова.

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