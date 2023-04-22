Популярна українська хореограф та багаторічна учасниця шоу "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка через кілька місяців після початку війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні фото, на яких показала своїх рідних.

Як видно, сімейство Ілони влаштувало фотосесію вдома, і для неї вони підібрали спеціальні схожі вбрання. Так, хореограф, її мама та діти одягли симпатичні бежеві костюми спортивного стилю, тоді як батько та чоловік убралася в чорне. Вони все мило позують фотографу та чарівно посміхаються.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Що таке сім’я? Люди, яким ти потрібен. В радості і горі, в дрібницях або в цілому, вони приходять в потрібну хвилину і залишаються з тобою, не дивлячись ні на що. Сара Дессена. Став "+", якщо ці вихідні проведеш у колі великої родини".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію танцівниці:

"Ви неймовірні".

"Вибачте, з чоловіком все добре? Він виглядає не дуже, я маю на увазі здоров'я".

"Фото, що дуже зігрівають".

"Гарні! Усього найкращого вам! І фото дуже гарні!".

"Дуже добре, приємно дивитися".

"А де батьки чоловіка?"

Нагадаємо, "Краса неземна": розлучена Квіткова у маленькій чорній сукні підкреслила ідеальну фігуру.

Як повідомляла Politeka, "Як мед": Цибульська у плямистій блузі розповіла, якою має бути справжня жінка.

Також Politeka писала, що "Постійно щось заважає": Великий з "Квартал 95" показав курйозні моменти під час зйомок його пародій.