Ведучий і ресторатор, а також зірка Голос країни Даніель Салем не так активно публікує нові кадри в мережі, воліючи розповідати про себе лише іноді. У зв'язку з тим, що він також служить, рідкісні фото та відео у Салем завжди тематичні.

Однак цього разу чоловікові вдалося привернути увагу до популярної серед багатьох тем - хто з домашніх вихованців їм подобається більше, кішки або собаки. Своє питання артист супроводжував кумедним домашнім роликом із вихованцем, який повеселив мережу.

«Як друг… хто кращий? Собака чи Кіт» - написав Салем під кадрами.

У мережі поділилися своєю думкою:

«Між ними не можна обирати. Або я так кажу тому, що у мене кіт 🤔; черепаха звичайно; Я більше котів і найважливіше зустріти саме свого кота чи собаку; Завжди була за собаку! На даний момент з'явилися кіт! Це справжнісінька дружба і довіра!; Собака любитиме, а з котом все навпаки – там кота треба любити».

Раніше Салем порадував роликом із дочкою, яка дивиться в об'єктив камери і звертається до всіх, бажаючи приємного дня.

"Т-с-с, сьогодні ніякої суєти, тільки усмішки!" - сказала дочка Даніеля в невеликому ролику, чим торкнулася українок. Багато хто помітив одразу, як чудово дитина розмовляє українською мовою, інші підтримали Салема, адже він через службу бачить доньку лише з відео-чатів.

Нагадаємо, Даніель Салем встиг попрощатися із життям.

Також повідомлялося, що Даніель Салем показав кадри із передовою.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій.