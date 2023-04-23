Ведучий і ресторатор, а також зірка Голос країни Даніель Салем не так активно публікує нові кадри в мережі, воліючи розповідати про себе лише іноді. У зв'язку з тим, що він також служить, рідкісні фото та відео у Салем завжди тематичні.
Однак цього разу чоловікові вдалося привернути увагу до популярної серед багатьох тем - хто з домашніх вихованців їм подобається більше, кішки або собаки. Своє питання артист супроводжував кумедним домашнім роликом із вихованцем, який повеселив мережу.
«Як друг… хто кращий? Собака чи Кіт» - написав Салем під кадрами.
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У мережі поділилися своєю думкою:
«Між ними не можна обирати. Або я так кажу тому, що у мене кіт 🤔; черепаха звичайно; Я більше котів і найважливіше зустріти саме свого кота чи собаку; Завжди була за собаку! На даний момент з'явилися кіт! Це справжнісінька дружба і довіра!; Собака любитиме, а з котом все навпаки – там кота треба любити».
Раніше Салем порадував роликом із дочкою, яка дивиться в об'єктив камери і звертається до всіх, бажаючи приємного дня.
"Т-с-с, сьогодні ніякої суєти, тільки усмішки!" - сказала дочка Даніеля в невеликому ролику, чим торкнулася українок. Багато хто помітив одразу, як чудово дитина розмовляє українською мовою, інші підтримали Салема, адже він через службу бачить доньку лише з відео-чатів.
Нагадаємо, Даніель Салем встиг попрощатися із життям.
Також повідомлялося, що Даніель Салем показав кадри із передовою.
Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем показав річ, завдяки якій тримається на передовій.