Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в "Голос країни", де була в команді Святослава Вакарчука, поділилася трагічною звісткою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Соловій розмістила зворушливе відео, де соліст балету Одеського національного академічного театру опери та балету Ростислав Янчишен разом із партнеркою виконує танець під пісню "Тримай". Артист загинув 19 квітня, за місяць до свого 32-річчя, захищаючи Україну від російських окупантів.

"Боляче зараз дивитися на цей прекрасний танець під мою пісню. На відео артист театру Одеської опери та балету - Ростислав Янчишен. Днями він загинув у війні. Хочу, аби про нього не забули. Хочу, аби весь світ знав! На захист України стає цвіт її нації. Найкращі з людей. І це добре знає ворог. Росіяни продовжують свою криваву розправу вже третє століття поспіль лише за те, що ми є", — пише співачка.

Ростислав Янчишен з початку повномасштабної війни хотів вступити до лав ЗСУ, але тоді його не взяли, втім, він пішов у тероборону, а потім потрапив на фронт, де служив кулеметником.

"Можна відібрати дім, змусити жити в темряві, можна навіть ціле покоління примусити думати, що у нас один «язик». Але ніколи! Не знищити українську націю й українську культуру. Не вийняти з неї душу!", — наголосила Христина Соловій.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Христина Соловій здивувала кадрами, що назнімала в Херсоні.

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