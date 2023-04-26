Співачка Олександра Зарицька після зникнення вийшла на зв'язок. Зірка опублікувала нове сторіс в Інстаграм, де звернулася до українців.

"Тиждень мене не було тут, які новини? Що я пропустила?", - написала Олександра і запропонувала написати фанатам у вікні останні новини.

"Привіт, панове. Тиждень я була без Інстаграма, у мене був, як зараз кажуть дуже модні люди, ретріт. Але зараз повертаюся і хочу зробити кілька для вас сюрпризів, подарунків, включаюся максимально в Інстаграм, тому дуже рада вас тут дивитися. Ми зараз знаходимося на виступі для військових і сьогодні ми виступаємо для ППО, тому я перебуваю в кабінеті дуже важливої ​​людини. Виступаємо сьогодні і їдемо додому. Ось так. Які ваші справи?", - сказала Олександра, звертаючись до українців.

А також зірка показала, як її рекламують у Нью-Йорку. Зірка відповідну посаду опублікувала у своєму Інстаграмі.

"Відчуваю себе десь між Ріанною та Бейонсе і мрію на секунду перенестися на центральну вулицю Нью-Йорка, щоб побачити це на власні очі! Але вдома – справи не менш важливі. Адже вже за кілька годин ми заспіваємо для справжніх зірок — хлопців із ППО Києва та області", - написала Олександра.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA показала, як роздавала пасочки людям похилого віку.

А ще Politeka повідомляла, що солістка "KAZKA" Зарицька показала своїх бабусю та маму, які надихають її

Також Politeka писала, як тоді виглядали Зарицька з Kazka, Кекелія, Tayanna та інші.