Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни жила в Іспанії, а потім повернулася до України та почала знову виступати та брати участь у благодійних заходах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото із прогулянки у Чернівцях перед концертом там.

Як виявилося, після невеликої відстрочки через втрату голосу, Настя таки вирушила до свого гастрольного туру Україною і вже відіграла концерт у кількох містах. Свіже фото зірка показала із Чернівців, куди також приїхала виступати. На знімку зірка відображена в центрі міста, куди вийшла не в гламурному образі, а в чорному спортивному костюмі, її волосся недбало покладене, а на обличчі немає макіяжу, натомість вона мило посміхається.

У підписі до публікації Каменських написала: "Щоразу неймовірно радію бачити зі сцени очі наших мужніх захисників та мати змогу разом з усім залом подякувати за все, що вони для нас роблять".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Настя, як завжди, красуня".

"Дякую за концерт у Тернополі. Було просто неймовірно".

"Яка ж ти класна, справжня".

"Анастасія постійно гарнішає! Точно знає секрет краси та молодості!".

"Настенька, ти принадність!".

"Наша улюблена королева, успіхів тобі!"

"Яка чарівна принцеса, усмішка дуже гарна".

"Вау, ви неймовірні. Чернівці мені найрідніше місто".

"Класний костюм".

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