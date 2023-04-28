Нова подружка Володимира Дантеса Даша Кацуріна поділилася фотосетом. Зірка опублікувала знімки у своєму блозі Інстаграм, де ділиться всім цікавим. На фото можна побачити Дашу, сина Івана та її їжу.
"Хочу залишити тут мій квітень", - написала Даша у публікації.
Фанати, включаючи дочку Олени Кравець Машу, дружину Дмитра Монатика Ірину та Віру Брежнєву, а також 22-річну обраницю Володимира Остапчука, поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Дуже апетитна їжа та прекрасний Іван. PS Хліб на тарілці - естетика";
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"Ніколи не писала Вам коментарі, але зараз не можу втриматися... Ви дуже класна, смілива, яскрава, стильна. Стільки всього зробити за такий невеликий час життя... Ви молодець, надихаєте";
"Даша, Ви така струнка, що здається - це єдина страва, яку Ви з'їли у квітні";
"Сильна та незалежна! То краще, ніж "сніданки на балконі")";
"Ці підколінки зараз особливо актуальні";
"Але хліб на тарілці це не естетика";
"Даша, це розрив".
Варто зазначити, Даша Кацуріна – відомий ресторатор, яка нещодавно стала новою обраницею Володимира Дантеса після його розлучення зі співачкою Надією Дорофєєвою, яка пішла до колишнього чоловіка Даші – Михайла.
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