На своїй сторінці в Instagram Вікторія Булітко вирішила чесно поділитися потаємним, що найбільше її тішить останнім часом. Артистка супроводжувала свої одкровенням у соціальній мережі Інстаграм.

"Я щаслива! Ми це зробили! За 1,5 доби ми зібрали на Дрон для хлопців із 60-ї бригади, які зараз під Бахмутом захищають нашу Мамку 🙏❤️

Передаю мої повітряні поцілунки всім, хто приєднався, і допоміг ШВИДКО зібрати. Дякую за кожний репост, за кожну гривню. Пишу цей пост, а у самої сльози на очах, від щастя, що МИ – українці такі СИЛЬНІ і так прагнемо ВОЛІ» - зізналася Вікторія.

У мережі поділилися думкою:

Ви великі молодці) разом до перемоги))); Молодці! Усі разом, до перемоги! Чарівна; Яка гарна; Щаслива красуня».

Ми також писали, що Булітко після початку повномасштабної війни більше зблизилася з рідними, у тому числі зі старшим братом Максимом.

"Мені здається, під час повномасштабної війни я більше почала спілкуватися зі своїми рідними, ніж із друзями. Тому що я дуже сумую і хвилююся. Запоріжжя — прифронтове місто, і щоразу, коли читаєш новини про обстріли, серце стискається. Відразу дзвониш своїм" , - Заявила актриса.

Нагадаємо, раніше Вікторія Булітко здивувала кадрами з центру Москви.

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