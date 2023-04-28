На своїй сторінці в Instagram Вікторія Булітко вирішила чесно поділитися потаємним, що найбільше її тішить останнім часом. Артистка супроводжувала свої одкровенням у соціальній мережі Інстаграм.
"Я щаслива! Ми це зробили! За 1,5 доби ми зібрали на Дрон для хлопців із 60-ї бригади, які зараз під Бахмутом захищають нашу Мамку 🙏❤️
Передаю мої повітряні поцілунки всім, хто приєднався, і допоміг ШВИДКО зібрати. Дякую за кожний репост, за кожну гривню. Пишу цей пост, а у самої сльози на очах, від щастя, що МИ – українці такі СИЛЬНІ і так прагнемо ВОЛІ» - зізналася Вікторія.
У мережі поділилися думкою:
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Ви великі молодці) разом до перемоги))); Молодці! Усі разом, до перемоги! Чарівна; Яка гарна; Щаслива красуня».
Ми також писали, що Булітко після початку повномасштабної війни більше зблизилася з рідними, у тому числі зі старшим братом Максимом.
"Мені здається, під час повномасштабної війни я більше почала спілкуватися зі своїми рідними, ніж із друзями. Тому що я дуже сумую і хвилююся. Запоріжжя — прифронтове місто, і щоразу, коли читаєш новини про обстріли, серце стискається. Відразу дзвониш своїм" , - Заявила актриса.
Нагадаємо, раніше Вікторія Булітко здивувала кадрами з центру Москви.
Як повідомляла Politeka, Булітко наочно показала, чому українці ненавидять росіян.
Також Politeka писала, що зірка "Дізель Шоу" Булітко стала "нареченою".