Дружина популярного українського коміка, актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, яка спочатку поїхала, а потім повернулася до України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, на цей раз дружина артиста виклала зворушливе відео, на якому показала талант доньки до співу.

У чорно-білому ролику можна побачити, як маленька Ліззі пронизливо виконує хіт "Океану Ельзи" та "Один в каное" "Місто весни". На відео дівчинка стоїть за мікрофоном боком до камери, на ній темне вбрання, а довге волосся зібране в недбалий хвостик.

У підписі до публікації Вікторія написала: "Замість тисяч слів". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео з маленької Ліззі:

"Спів від щирого серця, дуже чуттєво, до сліз. Наші діти швидко подорослішали".

"Скільки в її співі життя, я зворушилася. Вона така молодець".

"Яка вже доросла у вас дочка".

"Квіточка, яка гарненька, як чуттєво співає".

"Як ця квіточка так робить, бере за душу! Талановита красуня".

"Добре співає дівчинка. Молодець, дякую за прекрасну пісню".

"Зірочка".

"Голос дзвіночок".

"Так намагається!".

"Яка молодчинка".

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