Співачка Джамала показала, як відвідала Бучу та Ірпінь. Зірка опублікувала кадри у своєму блозі, де поділилася емоціями.
"Вчора я була в Бучі та Ірпені. Відвідала меморіал і, здається, переглянула делегацію чеського президента. У ці місця зараз приїжджають іноземці. Це важливо, що вони майже щодня відвідують = висвітлюють жорстокість, яку здійснив окупант на нашій землі. Болісні та трагічні. Місця для нас Ці міста повинен знати весь світ, але повинні пам'ятати про тих, завдяки яким Ірпінь і Буча вистояли і були звільнені! 40 000 людей", - написала Джамала.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Дуже боляче все це дивитися.. який жах пережили люди";
"Моє рідне місто... ніби вчора була там і дивишся на ті фотографії і не віриться, що там взагалі все виглядає не як раніше";
"Дай Бог вам сили наші Герої без зброї, ви так багато нам даєте та доносите словом";
"Щодня це біль... до якого неможливо звикнути.. тому що тебе б'ють і ранять щодня".
Нагадаємо, Джамала поділилася кадрами з весілля та розповіла про річницю
А ще Politeka повідомляла, що Джамала вразила кадрами з території Києво-Печерської лаври.
Також Politeka писала, що Джамала заспівала пісню, яку їй написав штучний інтелект.