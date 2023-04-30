Українська співачка Джамала показала кадри з Бучі та Ірпеня, поділившись кадрами у своєму блозі.

Співачка Джамала показала, як відвідала Бучу та Ірпінь. Зірка опублікувала кадри у своєму блозі, де поділилася емоціями.

"Вчора я була в Бучі та Ірпені. Відвідала меморіал і, здається, переглянула делегацію чеського президента. У ці місця зараз приїжджають іноземці. Це важливо, що вони майже щодня відвідують = висвітлюють жорстокість, яку здійснив окупант на нашій землі. Болісні та трагічні. Місця для нас Ці міста повинен знати весь світ, але повинні пам'ятати про тих, завдяки яким Ірпінь і Буча вистояли і були звільнені! 40 000 людей", - написала Джамала.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дуже боляче все це дивитися.. який жах пережили люди";

"Моє рідне місто... ніби вчора була там і дивишся на ті фотографії і не віриться, що там взагалі все виглядає не як раніше";

"Дай Бог вам сили наші Герої без зброї, ви так багато нам даєте та доносите словом";

"Щодня це біль... до якого неможливо звикнути.. тому що тебе б'ють і ранять щодня".

Нагадаємо, Джамала поділилася кадрами з весілля та розповіла про річницю

А ще Politeka повідомляла, що Джамала вразила кадрами з території Києво-Печерської лаври.

Також Politeka писала, що Джамала заспівала пісню, яку їй написав штучний інтелект.



