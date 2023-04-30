Популярна українська співачка Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука на "Голосі країни", а з початку війни багато гастролює з благодійними ініціативами та виступами для військових, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка поділилася кадрами зі свого концерту в Ужгороді.

Як видно у ролику, Христина чудово запалила під час виступу. Так, у відео знято момент, коли артистка виконала один із найпопулярніших своїх хітів "Тримай", а глядачі в залі в унісон їй підспівували. На сцену співачка вийшла в коротенькій білій сукні незвичайного фасону, яка підкреслила струнку фігуру та довгі ноги. Волосся артистки розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж, у руках артистка тримає букет жовтих тюльпанів.

У підписі до публікації Соловій написала: "Ужгород, люблю до божевілля. Тримала б вас і не відпускала". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Як це красиво".

"Мурашки, це було чудово!".

"Улюблена пісня моєї дочки".

"Дякую за чудовий виступ, атмосферу, емоції та патріотичність!".

"Неймовірна".

"Я без цієї пісні жити не можу, вона дуже крута".

"Красуня".

"Як гарно".

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