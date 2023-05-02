Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка соцмереж виклала кадри, на яких з'явилася в компанії відомого красеня.

Як виявилося, Даша влаштувала незвичайну фотосесію з відомим ведучим, продюсером та засновником діджитал-агентства Євгеном Таллером. Треба сказати, що це перші фото з чоловіком на сторінці блогерки після її розлучення з чоловіком Микитою Добриніним. На знімках дівчина з'явилася у стильному темному образі, як і її друг, вони мило посміхаються і обіймаються.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Такий фотозвіт під'їхав". Шанувальники не залишили поза увагою таку публікацію блогерки, і відразу почали коментувати фото:

"Зайшла до коментарів, вже знаючи, що тут буде".

"Запасаємось піп корном, буде гаряче".

"А скоро буде у всіх новинах Квіткова та Женя Таллер коханці, їх бачили разом".

"Ой, що починається".

"Ну помчала. Піп корна 2 відра, будь ласка".

"Тут як завжди весело, зайшла почитати нові плітки".

"Даша, ви на нього так дивіться, як закохані".

"Шило на мило. Вони з Микитою навіть схожі".

"Дівчата, заздріть Дар'ї мовчки. Вона просто гарна, сильна та щаслива жінка".

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