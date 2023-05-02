Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка після початку війни повністю припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедні фото, на яких показала те, що зазвичай залишається за кадром на гастролях.

Як виявилось, зараз Світлана на гастролях у Німеччині і переїжджає з міста до міста на концерти. На нових знімках зірка показала, що у дорозі вони зупинилися перекусити та відвідати цікаве місце. На деяких кадрах можна побачити, що артистка у простому вбранні сидить прямо на бордюрі і є бургер із фастфуду. При цьому вона має дуже природний вигляд і, схоже, їй подобається така їжа, що дуже здивувало шанувальників.

У підписі до публікації Лобода написала: "Вчора… дорогою до Nürnberg". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото зірки:

"Красуня, наша!".

"Радує те, що людина, яка так добре виглядає, теж іноді їсть трешак".

"Може їй трохи набридло, і в неї мрія була поїсти на бетоні фастфуд".

"Не вірю, ти правда це їла?"

"Яка ви чарівна, любимо вас".

"Від вас віє таким чудовим вайбом".

"Якщо це не реклама, то дивно".

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