Співачка Надя Дорофєєва показала несподіване фото зі свого ліжка. Зірка опублікувала новий сторіс в Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

На фото можна побачити Надю у білому вбранні та з маскою на обличчі. Зірка закрила та зробила селфі, показуючи свій ранковий вигляд.

Варто зазначити, Надя Дорофєєва – успішна українська співачка, яка була солісткою гурту "Час та Скло". А після 10 років стосунків знаменитість розлучилася із чоловіком Володимиром Дантесом. Після цього Надю помітили з другом родини Михайлом Кацуріним на відпочинку у Барселоні. Після цього пара підтвердила, що мають стосунки. Дантес не вирішив не відставати від колишньої і почав стосунки з екс-дружиною Кацуріна Дашею. Не забуває Надя і про Інстаграм, де нещодавно поділилася відчуттями від виступу на сцені.

"Не знаю, як це в інших артистів, але мені дуже важко виходити на сцену, особливо коли ми чуємо страшні новини. Перше почуття – все скасувати, закритися і ридати. Але ж саме цього хоче наш ворог, щоб ми всі сховалися, були тихіше , непомітніше просто зникли", - написала Надя Дорофєєва, де поділилася кадрами з виступу на сцені.

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