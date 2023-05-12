Гранд-фінал Євробачення-2023, яке проходить у британському Ліверпулі від імені України, відбудеться у суботу, 13 травня. За день до кульмінації позиції представників України гурту TVORCHI змінився.
Про це свідчать дані на сайті Eurovision World.
Так, спочатку TVORCHI входили до трійки лідерів рейтингу, пізніше – за тиждень до фіналу пісенного конкурсу – змістилися на четверту позицію. Однак тепер за день до гранд-фіналу Євробачення TVORCHI знову посіли третє місце в рейтингу букмекерів.
ТОП-5 рейтингу букмекерів 12 травня виглядає так:
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На першому місці представниця Швеції Loreen, яка вже принесла перемогу своїй країні 2012 року. У її перемогу вірять уже 50% єврофанів, які зробили свої ставки. Спочатку вона мала 39%, пізніше стало 42%, і за день до фіналу вже 50%.
На другому місці рейтингу букмекерів розташувався представник Фінляндії Käärijä із треком Cha Cha Cha. У його перемогу вірять 22% єврофанів.
Закривають трійку лідерів український дует TVORCHI з композицією, присвяченою незламним захисникам "Азовсталі" – Heart of steеl. Щоправда, у нашу перемогу вірять лише 6% єврофанів.
На четвертому місці розташувалася учасниця від Ізраїлю Noa Kirel із піснею "Unicorn". Коефіцієнт її перемоги становить 4%.
І закриває п'ятірку лідерів Іспанія, яку представляє Blanca Paloma із треком "Eaea", у перемогу якої вірять 4%.
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