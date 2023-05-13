Подруга Насті Каменських Ганна Андрійчук вирішила вийти на зв'язок. Зірка опублікувала пост в Інстаграмі, де поділилася відчуттями.

"Привіт Я вдома.

Я більше не ховаю очі за великими окулярами.

Я посміхаюсь.

Я люблю своє життя як ніколи і ціную кожну мить.

Я обожнюю людей.

Я вдихаю все із солодким присмаком.

Я нарешті дозволяю собі бути щасливою незважаючи ні на що.

Я нарешті нічого не боюся», - написала подруга Насті Каменських.

Фанати, включаючи Вікторію Сміюху, Марту Адамчук, Тараса Цимбалюка та Настю Каменських, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну така вже гарна. Красуня";

"з поверненням, будь-яка пташка";

"Аня, ви неймовірно Крута!!!!!!!! Ви справжня і дуже красива, нехай ваше життя складається за кращим сценарієм";

«Боже, як чудово, неймовірно красиво»;

А до того подруга Насті Каменських поділилася своїми думками, опублікувавши посаду в Інстаграм.

"З останніми подіями голова кругом. Ненависть і болісний біль від якого вже нудить. Учорашній день нагадав про ті страшні відчуття 24 лютого.

Паніка опанувала. Знову. Але згадала одну важливу річ і взяла себе до рук. Дівчата, зараз я хочу звернутися до вас", – написала подруга Насті Каменських.

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