Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко показала фотографію з мамою, яка тримала в руках букет троянд. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Ти від лютої зими

Затуляла нас крильми,

Прихилялася

Теплим легітом.

Задивлялася білим лебедем,

Дивом-казкою

За віконечком,-

Сива ластівко,

Сиве сонечко".

У цьому році День матері 14 травня. Бережіть, обіймайте та вітайте своїх мам - це найдорожче, найцінніше золото", - написала дружина Мірзояна Матвієнко.

Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі дружині Мірзояна Матвієнко:

"Дуже сумуємо за Вами. Надсилаємо чарівні флюїди кохання та підтримки з Вашингтона до Києва";

"Господи! Яка шановна та знакова жінка для України.... Бережи Господи наш національний скарб. Дякую, що Ви є, Ніно!".

А до цього дружина Мірзояна Матвієнко показала себе та розповіла про своє свято.

"Ранок свого дня народження, як і щодня, я зустрічаю зі словами подяки Богу, ЗСУ та всім захисникам та захисникам України. Без сумнівів одне: іменники загадують бажання та отримують подарунки", - написала дружина Мірзояна Матвієнко у публікації.

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