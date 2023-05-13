Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко показала фотографію з мамою, яка тримала в руках букет троянд. Зірка опублікувала фото у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.
"Ти від лютої зими
Затуляла нас крильми,
Прихилялася
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Теплим легітом.
Задивлялася білим лебедем,
Дивом-казкою
За віконечком,-
Сива ластівко,
Сиве сонечко".
У цьому році День матері 14 травня. Бережіть, обіймайте та вітайте своїх мам - це найдорожче, найцінніше золото", - написала дружина Мірзояна Матвієнко.
Фанати поставили майже тисячу лайків та написали коментарі дружині Мірзояна Матвієнко:
"Дуже сумуємо за Вами. Надсилаємо чарівні флюїди кохання та підтримки з Вашингтона до Києва";
"Господи! Яка шановна та знакова жінка для України.... Бережи Господи наш національний скарб. Дякую, що Ви є, Ніно!".
А до цього дружина Мірзояна Матвієнко показала себе та розповіла про своє свято.
"Ранок свого дня народження, як і щодня, я зустрічаю зі словами подяки Богу, ЗСУ та всім захисникам та захисникам України. Без сумнівів одне: іменники загадують бажання та отримують подарунки", - написала дружина Мірзояна Матвієнко у публікації.
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