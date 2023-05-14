Alyona Alyona, справжнє ім'я якої Альона Савраненко, опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий пост до Дня матері, показавши рідкісні світлини з мамою від свого дитинства й до сьогодні.

"У різні періоди життя зі мною була мама. Я завжди могла з нею поговорити, мама завжди показувала мені дорогу до Бога. Чим доросліше я ставала, тим більше я розуміла ті чи інші вчинки матері. Я думаю, що наша історія не найчистіша та найбездоганніша, але так круто жити життя і розуміти, що все можна виправити, за все можна попросити пробачення, все можна пробачити й так ще багато років жити щасливими", — пише Alyona Alyona.

Виконавиця також звернулася до українців із важливим закликом.

"Я впевнена в тому, що ракети, які летіли в наші будинки рік тому, які летять ще досі, дуже сильно впливають на наші стосунки з рідними та близькими. На жаль, далеко не всі розуміють одне одного й далеко не всі можуть взагалі поспілкуватися зі своїми матерями. Але ті, хто можуть, я вас прошу, дзвоніть матерям, пишіть матерям, приділяйте їм увагу, цінуйте їх і обов‘язково робіть їх щасливими, даруючи їм квіти", — наголосила Alyona Alyona.

Шанувальники в коментарях підтримали Альону Альону:

"Які класні фото, такі теплі і рідні🥰 Бажаю стати такою ж люблячою, найкращою мамою для своїх дітей";

"Яка мама гарна! Виховала таку талановиту дівчину";

"Мама виглядає як старша сестра😍".

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