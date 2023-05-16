Українська актриса та перша "Холостячка" Ксенія Мішина досить активно веде Інстаграм і часто розповідає про себе, а також публікує різну інформацію про свою роботу та зйомки. Нещодавно зірку розкритикували за одноманітні фото та частий акцент виключно на її постаті та темі схуднення.

Після цього "Холостячка" Мішина вирішила розповісти про особистий і наболілий, а також досить складний період її життя. Таким він був після 24 лютого і для інших українців, але Мішина поділилася своїми спогадами переживаннями.

«24.02 я сиділа в аеропорту, вирвавшись із зубів робочої завантаженості на п'ять днів відпочинку. Дивилася на свого сина і радісно уявляла, як через п'ять годин ми лежатимемо на пляжі в Дубаї і їстим кавуни.

Ранок кілька годин до вильоту. Починається вибух за вибухом, евакуація з аеропорту, заціпеніння організму. Що насправді почалося?

Мій організм пішов у відключення, тихо промовляючи, що все це помилково і такого не може бути. Але, на жаль… Я навіть не встигла спостерігати за особистим підецем, який швидкоплинно почав розвиватися і в моєму житті.

Втрата багатьох людей, з якими багато років спали ніс до носа, втрата будинку, роботи, стабільності, рівноваги та начебто внутрішньої опори» - зізналася «Холостячка» Мішина, яка довгі місяці після вторгнення додому не поверталася.

Також у своїх історіях у Instagram «Холостячка» Мішина зізналася, що вона та її колишній партнер зустрічалися протягом 1,5 року. Вони вже планували весілля, коли Мішина завагітніла. В архівних фотографіях актриса показала себе під час вагітності та згадала все, що відбувалося.

За словами «Холостячки» Ксенії Мішиної, раптом усе змінилося. Чоловік почав погано ставитись до неї. Мішина вважає, що це сталося через її вагітність, оскільки колишній зізнавався, що злякався.

"Відносини просто почали занурюватися у прірву. Це був важкий випадок психологічного насильства, який співпав із токсикозом протягом чотирьох місяців", - розповіла "Холостячка" Ксенія Мішина.

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