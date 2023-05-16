Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми до Нідерландів, часто радує свою аудиторію яскравими та жартівливими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Слава Камінська виклала несподівані кадри з Олександрою Зарицькою із групи KAZKA, яку зустріла у Нідерландах.

Як видно на фото, Слава Камінська та Олександра Зарицька весело провели час. На знімках вони зображені в цікавій локації з кріслами-мішами, на які буквально розляглися. Перед камерою Слава Камінська з'явилася в стильному прогулянковому вбранні – на ній широкі, джинсові, укорочені штани та біла толстовка з яскравим малюнком, поверх якої накинула яскравий зелений піджак. Волосся артистки недбало укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У Олександри Зарицької скромніше і не таке яскраве вбрання – на ній чорна кофточка, кавова спідниця і темні колготки на ногах, а взуття вона зняла. Волосся співачки розпущене, а на обличчі легкий макіяж вона пронизливо дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Слава Камінська написала: "Але все це лише танці… @kazka.band ❤️ Дуже рада була бачити, особливо зараз". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки.

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