Популярна українська блогерка та колишня дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка тепер сама виховує сина Лева, часто радує величезну аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу Даша Квіткова виклала кадри розкішного життя з Майамі, куди поїхала з України.

Так, на одній із фотографій Дашу Квіткову зображено на прогулянці, вона стоїть на вулиці серед пальм біля розкішного білого кабріолету. Перед камерою блогерка з'явилася у легкій білій сукні та босоніжках, це вбрання лише підкреслило струнку фігуру дівчини.

На другому фото Дашу Квіткову знято вже в іншій локації – вона сидить за столиком у кафе і знята вже більшим планом. Можна помітити, що блогерка трохи змінила зачіску і повернулася до своїх кучерів, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Даша Квіткова написала: "Daria in miami". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Вам підходить Майамі".

"І ваші кучері знову повертаються, можливо, це якийсь знак".

"Розумниця. Гарне відновлення енергії".

"Ви дуже гарна".

"Очі кішки".

"Ви така позитивна".

"Дашуль, ти неймовірна".

"Розквітла Квіткова! Дуже хороша".

"Ви дуже гарна красива".

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