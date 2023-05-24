Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився новим відео, де похвалився шевелюрою. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Для всіх, хто писав "помий голову". Ось так це виглядає", - написав екс-чоловік Наді Дорофєєвій Володимир Дантес.

"Якщо хтось хотів побачити мене з помитою головою. Ось так вона виглядає. Нічого взагалі не робив", - розповів екс-чоловік Наді Дорофєєвій Володимир Дантес у сторіс і показав себе у ліфті з розпущеним волоссям.

Варто зазначити, Володимир Дантес – відомий український співак, який був у стосунках понад 10 років із Надією Дорофєєвою, з якою розлучився минулого року. Після цього колишня дружина пішла до друга Володимира Дантеса, а сам зірка почав зустрічатися з екс-дружиною свого колишнього найкращого друга. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно зірка опублікувала фото у вишиванці, привітавши українців.

"Якби мені два роки тому сказали, що я одягатиму вишиванку у свято, я сміявся б і говорив «це нереально». Якби 2 роки тому мені сказали, що я ідентифікуватиму себе українцем, а не людиною світу, я б теж не повірив", - написав Дантес.



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