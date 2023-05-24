Телеведучий найромантичніших проектів "Холостяк" та "Холостячка" Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник з'їздили на кілька днів до Італії. Григорій Решетник вів там весілля, а його дружина Христина Решетник зустрілася зі своєю кумою. Фото вона поділилася в Інстаграм.

Дружина Григорія Решетника розповіла, що їхня кума переїхала до Італії після початку вторгнення росії до України. Ця зустріч зачепила її серце дуже сильно.

"На фото - моя кума, хрещена Сашуні, зі своїми дівчатками-подругами наших хлопців. Ми познайомилися понад 10 років тому, коли були вагітні Ванюшею та Полінкою, а як вони народилися, через півтора місяці поїхали в турне Україною це так давно було! І ось уже і діти дорослі наші, і у кожної за цей час народилося по 3 дітей – 3 дівчинки та 3 хлопчики”, – розповіла Христина Решетник.

Дружина Григорія Решетника поділилася, що вони не бачилися вже півтора роки. Стільки всього трапилося за цей час, що Христині Решетник здавалося, ця зустріч не настане – але вона рада, що їм удалося хоч ненадовго, але побути разом.

"Війна показала всім, що немає нічого ціннішого життя та людських відносин. Тому навіть на відстані, але треба берегти їх і цінувати!", - дружина Григорія Решетника.

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